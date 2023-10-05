Бороздин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бороздин Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1957

Отец: Бороздин Владимир Николаевич

Мать: Бороздина Фаина Александровна

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