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Бороздин Александр Владимирович
Бороздин Александр Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.05.1957
Пол
Мужской
Отец
Бороздин Владимир Николаевич
1925 г.р.
Мать
Бороздина (Катышева) Фаина Александровна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1957
Отец:
Бороздин Владимир Николаевич
Мать:
Бороздина Фаина Александровна
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