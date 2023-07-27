Лошкарева (Лошкарева) Неонила Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Лошкарев Иван
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Евфимия Иванова
Отец ребёнка: Лошкарев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лошкарев Иван
Смерть
Неизвестно