Лошкарева (Лошкарева) Неонила Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкарева (Лошкарева) Неонила Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Лошкарев Степан Иванов

Отец ребёнка: Лошкарев Иван

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Евфимия Иванова

Отец ребёнка: Лошкарев Иван

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лошкарев Иван

Смерть
Неизвестно
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