Благинин Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Благинин Иван Леонтиев
Мать: Благинина Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Благинина Ксения Федорова
Мать ребёнка: Благинина Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Благинина Надежда
Работа или профессия
Неизвестно
Взят в рекруты 1814 году
Смерть
Неизвестно