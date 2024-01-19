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Благинин Федор Иванов

Место рождения

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Благинин Иван Леонтиев

Мать: Благинина Анна Яковлева

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Благинина Ксения Федорова

Мать ребёнка: Благинина Надежда

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Надежда

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Работа или профессия
Неизвестно
Взят в рекруты 1814 году
Смерть
Неизвестно
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