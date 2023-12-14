Даниелян Ашхен Геворги — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниелян Ашхен Геворги

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2013

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2013

Отец: Даниелян Геворг Самвели

Мать: Лаура

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