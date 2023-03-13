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Пенинъ Егоръ

Место рождения

Сурковъ, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Пенинъ Иванъ Степановъ

Мать: не указана

Сурковъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1750

Сын: Пенинъ Василий

Мать ребёнка: Пенина Марфа Васильева

Сурковъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Пенина Марфа Васильева

Сурковъ, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенина Марфа Васильева

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