Пенинъ Егоръ
Место рожденияСурковъ, Арзамасский уездъ
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Пенинъ Иванъ Степановъ
Мать: не указана
Сурковъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Пенинъ Василий
Мать ребёнка: Пенина Марфа Васильева
Сурковъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Пенина Марфа Васильева
Сурковъ, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пенина Марфа Васильева