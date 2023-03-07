Обухов Лука Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Обухов Федор Давыдов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Обухов Василий Лукич
Мать ребёнка: Обухова ?
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Обухова ?
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Пелагия Лукина
Мать ребёнка: Обухова ?
Рождение ребёнка
1751
Сын: Обухов Осип Лукич
Мать ребёнка: Обухова ?
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Васса Лукина
Мать ребёнка: Обухова ?
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ирина Лукина
Мать ребёнка: Обухова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1759