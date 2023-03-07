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Обухов Лука Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Обухов Федор Давыдов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Обухов Василий Лукич

Мать ребёнка: Обухова ?

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1741

Сын: Обухов Ларион Васильевич

Мать ребёнка: Обухова ?

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Пелагия Лукина

Мать ребёнка: Обухова ?

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Сын: Обухов Осип Лукич

Мать ребёнка: Обухова ?

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Васса Лукина

Мать ребёнка: Обухова ?

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ирина Лукина

Мать ребёнка: Обухова ?

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова ?

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1759
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