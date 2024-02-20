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Шерварли Игнат Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1814

Дата смерти

13.05.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Шерварли Федор Борисович

Мать: Шерварли Архонца

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шерварли Захар Игнатович

Мать ребёнка: Шерварли Екатерина Константиновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Чорабай Елизавета Игнатьевна

Мать ребёнка: Шерварли Екатерина Константиновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Феодора Игнатьевна

Мать ребёнка: Шерварли Екатерина Константиновна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
13.05.1879
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-172,зап.-11
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