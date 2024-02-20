Шерварли Игнат Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1814
Дата смерти13.05.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Шерварли Федор Борисович
Мать: Шерварли Архонца
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Шерварли Екатерина Константиновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Чорабай Елизавета Игнатьевна
Мать ребёнка: Шерварли Екатерина Константиновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Феодора Игнатьевна
Мать ребёнка: Шерварли Екатерина Константиновна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
13.05.1879
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-172,зап.-11