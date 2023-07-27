Кузеванова (Кузеванова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.?.?
Дочь: Папулова Алена Витальевна
Отец ребёнка: Кузеванов Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузеванов Сергей Витальевич
Отец ребёнка: Кузеванов Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузеванов Алексей Витальевич
Отец ребёнка: Кузеванов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузеванов Виталий