Пелых Максим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1934
Дочь: Пелых Эмма Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1937
Сын: Пелых Анатолий Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1938
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Пелых Людмила Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно