Пелых Максим Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПелых Максим Николаевич

Пелых Максим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1934

Дочь: Пелых Эмма Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1937

Сын: Пелых Анатолий Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1938

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Пелых Людмила Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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