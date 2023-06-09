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Федоренко Екатерина Вячеславовна
Федоренко Екатерина Вячеславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.04.1988
Пол
Женский
Отец
Федоренко Вячеслав Михайлович
1956 г.р.
Мать
Федоренко Татьяна Владимировна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1988
Отец:
Федоренко Вячеслав Михайлович
Мать:
Федоренко Татьяна Владимировна
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