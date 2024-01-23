Федькушева Антонида Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федькушева Антонида Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Федькушев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Федькушев Григорий Якимович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федькушев Григорий Якимович

Смерть
Неизвестно
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