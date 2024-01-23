Федькушева Антонида Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1674
Сын: Федькушев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Федькушев Григорий Якимович
Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно