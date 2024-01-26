Кротов Авдей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротов Авдей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кротов Дементий Авдеевич

Мать ребёнка: Кротова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кротов Григорий Авдеевич

Мать ребёнка: Кротова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кротов Харитон Авдеевич

Мать ребёнка: Кротова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нижникова Мария

Мать ребёнка: Кротова Марина

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