Назарова (Филина) Прасковья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения05.10.1885
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1885
Отец: Филин Трофим Михайлович
Мать: Филина Христина Цыбизова
Рождение ребёнка
25.02.1909
Дочь: Баловленкова Александра Назарова
Отец ребёнка: Назаров Пмв , Вов Павел Иванович
Город Баку , Азербайджан
Рождение ребёнка
1911
Сын: Назаров Вов Петр Павлович
Отец ребёнка: Назаров Пмв , Вов Павел Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1914
Сын: Назаров Вов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Назаров Пмв , Вов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Назаров Вов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Назаров Пмв , Вов Павел Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1923
Дочь: Лемесова Вов Евгения Назарова
Отец ребёнка: Назаров Пмв , Вов Павел Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1925
Дочь: Титова Алевтина Павловна
Отец ребёнка: Назаров Пмв , Вов Павел Иванович
Смерть
1978