Назарова (Филина) Прасковья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова (Филина) Прасковья Трофимовна

Назарова (Филина) Прасковья Трофимовна

Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.10.1885

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1885

Отец: Филин Трофим Михайлович

Мать: Филина Христина Цыбизова

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.02.1909

Дочь: Баловленкова Александра Назарова

Отец ребёнка: Назаров Пмв , Вов Павел Иванович

Город Баку , Азербайджан
Рождение ребёнка
1911

Сын: Назаров Вов Петр Павлович

Отец ребёнка: Назаров Пмв , Вов Павел Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.02.1914

Сын: Назаров Вов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Назаров Пмв , Вов Павел Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Назаров Вов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Назаров Пмв , Вов Павел Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.03.1923

Дочь: Лемесова Вов Евгения Назарова

Отец ребёнка: Назаров Пмв , Вов Павел Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.10.1925

Дочь: Титова Алевтина Павловна

Отец ребёнка: Назаров Пмв , Вов Павел Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
1978
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close