Дубкова (Дубкова) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Дубков Федор Александрович
Отец ребёнка: Дубков Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Игумнищева Анисья Александровна
Отец ребёнка: Дубков Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
?.07.1824
Сын: Дубков Антон Александрович
Отец ребёнка: Дубков Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Дубков Филипп Александрович
Отец ребёнка: Дубков Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Дубков Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Дубков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Дубков Александр Кузьмич
Смерть
Неизвестно