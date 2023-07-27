Дубкова (Дубкова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубкова (Дубкова) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Дубков Федор Александрович

Отец ребёнка: Дубков Александр Кузьмич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Игумнищева Анисья Александровна

Отец ребёнка: Дубков Александр Кузьмич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.07.1824

Сын: Дубков Антон Александрович

Отец ребёнка: Дубков Александр Кузьмич

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Дубков Филипп Александрович

Отец ребёнка: Дубков Александр Кузьмич

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Дубков Александр Кузьмич

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Дубков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Дубков Александр Кузьмич

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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