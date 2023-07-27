Гуськова (Гуськова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськова (Гуськова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1978

Сын: Гуськов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Гуськов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
Около 1985

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Гуськов Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов Сергей Викторович

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