Гуськова (Гуськова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1978
Сын: Гуськов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Гуськов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
Около 1985
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Гуськов Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно