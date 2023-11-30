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Ромахова Наталья Калистратовна

Место рождения

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Калистрат

Мать: не указана

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
Около 1887

Муж: Ромахов Сисой Иванович

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Ромахова Анна Сисоевна

Отец ребёнка: Ромахов Сисой Иванович

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
20.03.1890

Дочь: Ромахова Матрона Сисоевна

Отец ребёнка: Ромахов Сисой Иванович

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
14.12.1892

Дочь: Ромахова София Сисоевна

Отец ребёнка: Ромахов Сисой Иванович

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
05.07.1895

Дочь: Ромахова Мария Сисоевна

Отец ребёнка: Ромахов Сисой Иванович

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Место жительства
Неизвестно
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно
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