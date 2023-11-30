Ромахова Наталья Калистратовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Калистрат
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1887
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Ромахова Анна Сисоевна
Отец ребёнка: Ромахов Сисой Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1890
Дочь: Ромахова Матрона Сисоевна
Отец ребёнка: Ромахов Сисой Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1892
Дочь: Ромахова София Сисоевна
Отец ребёнка: Ромахов Сисой Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1895
Дочь: Ромахова Мария Сисоевна
Отец ребёнка: Ромахов Сисой Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно