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Попковъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Попковъ Никита Михайловъ

Мать: Попкова Матрена Устимова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Попковъ Назаръ

Мать ребёнка: Попкова Анна Терентьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Попковъ Кириллъ

Мать ребёнка: Попкова Анна Терентьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Попкова Анна Терентьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Попкова Анна Терентьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акиснья

Мать ребёнка: Попкова Анна Терентьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Анна Терентьева

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