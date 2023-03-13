Попковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Попковъ Никита Михайловъ
Мать: Попкова Матрена Устимова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Попковъ Назаръ
Мать ребёнка: Попкова Анна Терентьева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Попковъ Кириллъ
Мать ребёнка: Попкова Анна Терентьева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Попкова Анна Терентьева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Попкова Анна Терентьева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акиснья
Мать ребёнка: Попкова Анна Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Анна Терентьева