Киселев Семен Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Киселев Павел Андреев
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
08.11.1880 ст.
Мать ребёнка: Киселева Параскева Павловна
Бракосочетание
1883
Бракосочетание
1891
Рождение ребёнка
07.01.1892 ст.
Сын: Киселев Александр Семенович
Мать ребёнка: Киселева Агриппина Александровна
Рождение ребёнка
25.05.1894 ст.
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Киселева Агриппина Александровна
Рождение ребёнка
20.10.1896 ст.
Дочь: Киселев Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Киселева Агриппина Александровна
Рождение ребёнка
29.09.1898 ст.
Дочь: Таисия Семеновна
Мать ребёнка: Киселева Агриппина Александровна
Рождение ребёнка
18.07.1901 ст.
Мать ребёнка: Киселева Агриппина Александровна
Смерть
Неизвестно