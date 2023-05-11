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Киселев Семен Павлович

Место рождения

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Киселев Павел Андреев

Мать: Киселева Евгения Вавилова

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1879

Жена: Киселева Параскева Павловна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.11.1880 ст.

Сын: Киселев Павел Семенович

Мать ребёнка: Киселева Параскева Павловна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1883

Жена: Киселева Параскева Евгеньевна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1891

Жена: Киселева Агриппина Александровна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.01.1892 ст.

Сын: Киселев Александр Семенович

Мать ребёнка: Киселева Агриппина Александровна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.05.1894 ст.

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Киселева Агриппина Александровна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.10.1896 ст.

Дочь: Киселев Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Киселева Агриппина Александровна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.09.1898 ст.

Дочь: Таисия Семеновна

Мать ребёнка: Киселева Агриппина Александровна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.07.1901 ст.

Сын: Киселев Иван Семенович

Мать ребёнка: Киселева Агриппина Александровна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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