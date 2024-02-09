Тарабрина (Неретина) Степанида Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабрина (Неретина) Степанида Матвеевна

Место рождения

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.11.1871

Дата смерти

17.03.1911

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1871

Отец: Неретин Матвей Тимофеевич

Мать: Неретина Анна Антоновна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.10.1888

Муж: Тарабрин Роман Евтихиевич

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1897

Дочь: Анна Романовна

Отец ребёнка: Тарабрин Роман Евтихиевич

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1899

Сын: Тарабрин Иван Романович

Отец ребёнка: Тарабрин Роман Евтихиевич

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.06.1906

Дочь: Марфа Романовна

Отец ребёнка: Тарабрин Роман Евтихиевич

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.03.1911
Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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