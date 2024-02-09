Тарабрина (Неретина) Степанида Матвеевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1871
Дата смерти17.03.1911
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1871
Отец: Неретин Матвей Тимофеевич
Мать: Неретина Анна Антоновна
Бракосочетание
24.10.1888
Рождение ребёнка
17.05.1897
Дочь: Анна Романовна
Отец ребёнка: Тарабрин Роман Евтихиевич
Рождение ребёнка
08.10.1899
Отец ребёнка: Тарабрин Роман Евтихиевич
Рождение ребёнка
19.06.1906
Дочь: Марфа Романовна
Отец ребёнка: Тарабрин Роман Евтихиевич
Смерть
17.03.1911