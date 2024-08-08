Борисова (Земскова) Клавдия Ивановна 18.12.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисова (Земскова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1977

Сын: Борисов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
23.06.1980

Дочь: Борисова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Иванович

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