Борисова (Земскова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1977
Сын: Борисов Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1980
Дочь: Борисова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Иванович