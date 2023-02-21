Парфильев Василий Иванович

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Перфилов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перфильев Иван Перфилович

Мать: Перфильева Агафья

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Перфилова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаворонкова Галина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1937
Умер в результате заражения после воспаления среднего уха.
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