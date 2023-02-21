Парфильев Василий Иванович

Перфилов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перфильев Иван Перфилович
Мать: Перфильева Агафья
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Перфилова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаворонкова Галина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1937
Умер в результате заражения после воспаления среднего уха.