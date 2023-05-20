Талащенко Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Талащенко Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Талащенко Ефросинья Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Сын: Талащенко Григорий (Георгий) Васильевич
Мать ребёнка: Талащенко Ефросинья Неизвестно
Семёновка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно