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Талащенко Василий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Талащенко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Талащенко Ефросинья Неизвестно

Рождение ребёнка
1916

Сын: Талащенко Григорий (Георгий) Васильевич

Мать ребёнка: Талащенко Ефросинья Неизвестно

Семёновка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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