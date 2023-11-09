Горская (Горская) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горская (Горская) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Сокольская Мария Петровна

Отец ребёнка: Горский Пётр Софроньевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Platonov Gorskij Иван Петрович

Отец ребёнка: Горский Пётр Софроньевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1861
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