Горская (Горская) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Сокольская Мария Петровна
Отец ребёнка: Горский Пётр Софроньевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Platonov Gorskij Иван Петрович
Отец ребёнка: Горский Пётр Софроньевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1861