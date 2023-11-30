Бурбон-Сицилийский Альфонс
Место рождения
Дата рождения30.11.1901
Дата смерти03.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1901
Отец: Бурбон Карл
Мать: Бурбон Мария
Титул: Инфант Испании, Герцог Калабрийский
Бракосочетание
16.07.1936
Жена: Бурбон-Сицилийская Alice
Рождение ребёнка
06.02.1937
Дочь: Бурбон-Сицилийская Тереза
Мать ребёнка: Бурбон-Сицилийская Alice
Рождение ребёнка
16.01.1938
Мать ребёнка: Бурбон-Сицилийская Alice
Рождение ребёнка
18.02.1940
Дочь: De Calabre Ines
Мать ребёнка: Бурбон-Сицилийская Alice
Род: Неаполитанские бурбоны (Bourbon-Siciles). Смена имени: Maria Alicia.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.02.1964