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Бурбон-Сицилийский Альфонс

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Место рождения

Мадрид

Дата рождения

30.11.1901

Дата смерти

03.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1901

Отец: Бурбон Карл

Мать: Бурбон Мария

Титул: Инфант Испании, Герцог Калабрийский
Бракосочетание
16.07.1936

Жена: Бурбон-Сицилийская Alice

Рождение ребёнка
06.02.1937

Дочь: Бурбон-Сицилийская Тереза

Мать ребёнка: Бурбон-Сицилийская Alice

Рождение ребёнка
16.01.1938

Сын: Бурбон-Сицилийский Карл

Мать ребёнка: Бурбон-Сицилийская Alice

Рождение ребёнка
18.02.1940

Дочь: De Calabre Ines

Мать ребёнка: Бурбон-Сицилийская Alice

Род: Неаполитанские бурбоны (Bourbon-Siciles). Смена имени: Maria Alicia.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.02.1964
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