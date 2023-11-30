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Плесовских Григорий Андреевич

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

10.01.1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1760 ст.

Отец: Плесовских Андрей Петрович

Мать: Плесовских Анна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Петр Плесовских 45 умре в 751-м жена Матрена Осипова, 60, взята в замужество деревни Кулико... Показать все
Смерть
Неизвестно
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