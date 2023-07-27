Икрина (Рагозина) (Рагозина) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Рагозин Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1913
Рождение ребёнка
06.04.1916
Дочь: Александра Кондратьевна
Отец ребёнка: Икрин Кондратий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Георгий Кондратьевич
Отец ребёнка: Икрин Кондратий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Геннадий Кондратьевич
Отец ребёнка: Икрин Кондратий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочкина (икрина) Нина Кондратьевна
Отец ребёнка: Икрин Кондратий Яковлевич
Смерть
Неизвестно