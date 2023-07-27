Икрина (Рагозина) (Рагозина) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Рагозина) (Рагозина) Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Рагозин Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.05.1913

Муж: Икрин Кондратий Яковлевич

Рождение ребёнка
06.04.1916

Дочь: Александра Кондратьевна

Отец ребёнка: Икрин Кондратий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Георгий Кондратьевич

Отец ребёнка: Икрин Кондратий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Геннадий Кондратьевич

Отец ребёнка: Икрин Кондратий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочкина (икрина) Нина Кондратьевна

Отец ребёнка: Икрин Кондратий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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