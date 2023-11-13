Антипина Анисия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипина Анисия Филипповна

Антипина Анисия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1840

Сын: Антипин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Антипин Сергей Никитич

Рождение ребёнка
05.01.1843

Дочь: Антипина Анисия Сергеевна

Отец ребёнка: Антипин Сергей Никитич

Рождение ребёнка
27.12.1843

Дочь: Антипина Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Антипин Сергей Никитич

Рождение ребёнка
27.03.1846

Дочь: Антипина Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Антипин Сергей Никитич

Рождение ребёнка
10.05.1848

Дочь: Антипина Мавра Сергеевна

Отец ребёнка: Антипин Сергей Никитич

Рождение ребёнка
23.10.1855

Сын: Антипин Логин Сергеевич

Отец ребёнка: Антипин Сергей Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситникова Лукерья Сергеевна

Отец ребёнка: Антипин Сергей Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипин Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Антипин Сергей Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Сергей Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close