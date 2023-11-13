Антипина Анисия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1840
Отец ребёнка: Антипин Сергей Никитич
Рождение ребёнка
05.01.1843
Дочь: Антипина Анисия Сергеевна
Отец ребёнка: Антипин Сергей Никитич
Рождение ребёнка
27.12.1843
Дочь: Антипина Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Антипин Сергей Никитич
Рождение ребёнка
27.03.1846
Дочь: Антипина Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Антипин Сергей Никитич
Рождение ребёнка
10.05.1848
Дочь: Антипина Мавра Сергеевна
Отец ребёнка: Антипин Сергей Никитич
Рождение ребёнка
23.10.1855
Отец ребёнка: Антипин Сергей Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситникова Лукерья Сергеевна
Отец ребёнка: Антипин Сергей Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Антипин Сергей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно