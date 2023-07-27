Мальцева (Мальцева) Улита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Мальцев Терентий Софонов
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Мальцев Терентий Софонов
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Мальцев Алексей Терентьев
Отец ребёнка: Мальцев Терентий Софонов
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Дубкова Мария Терентьева
Отец ребёнка: Мальцев Терентий Софонов
Смерть
Неизвестно