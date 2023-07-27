Мальцева (Мальцева) Улита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Мальцева) Улита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Мальцев Иван Терентьев

Отец ребёнка: Мальцев Терентий Софонов

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Мальцев Трофим Терентьев

Отец ребёнка: Мальцев Терентий Софонов

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Мальцев Алексей Терентьев

Отец ребёнка: Мальцев Терентий Софонов

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Дубкова Мария Терентьева

Отец ребёнка: Мальцев Терентий Софонов

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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