Додина Лукерья Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Додин Андрей Василискович
Отец ребёнка: Додин Василиск Меркурьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Додин Степан Василискович
Отец ребёнка: Додин Василиск Меркурьевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Додин Василий Василискович
Отец ребёнка: Додин Василиск Меркурьевич
Смерть
Неизвестно