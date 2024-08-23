Додина Лукерья Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додина Лукерья Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Додин Василиск Меркурьевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Додин Андрей Василискович

Отец ребёнка: Додин Василиск Меркурьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Додин Степан Василискович

Отец ребёнка: Додин Василиск Меркурьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Додин Василий Василискович

Отец ребёнка: Додин Василиск Меркурьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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