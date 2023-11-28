Плесовских (Медведева) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских (Медведева) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Плесовских Иван Савич

Отец ребёнка: Плесовских Сава Власович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
До 1727

Муж: Плесовских Сава Власович

Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Ульянова Марья Савична

Отец ребёнка: Плесовских Сава Власович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Долгушина Маремьяна Савична

Отец ребёнка: Плесовских Сава Власович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Плесовских Тимофей Савич

Отец ребёнка: Плесовских Сава Власович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Варвара Савична

Отец ребёнка: Плесовских Сава Власович

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Плесовских Иван Савич

Отец ребёнка: Плесовских Сава Власович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Сава Власов Плесовских 40 59 жена Дарья Иванова, 60, взята в замужество деревни Дресвянской... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дресвянка, Черноковская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно
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