Плесовских (Медведева) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Отец ребёнка: Плесовских Сава Власович
Бракосочетание
До 1727
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Ульянова Марья Савична
Отец ребёнка: Плесовских Сава Власович
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Долгушина Маремьяна Савична
Отец ребёнка: Плесовских Сава Власович
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Плесовских Сава Власович
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Варвара Савична
Отец ребёнка: Плесовских Сава Власович
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Плесовских Сава Власович
Упоминание
1763
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Сава Власов Плесовских 40 59 жена Дарья Иванова, 60, взята в замужество деревни Дресвянской... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дресвянка, Черноковская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно