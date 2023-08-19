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Левашев Константин Иванов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

21.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1890

Отец: Левашев Иван Игнатов

Мать: Левашева Наталья Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.03.1910

Дочь: Мария Константинова

Мать ребёнка: Левашева Мария Прохорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.04.1911

Сын: Левашев Александр Константинов

Мать ребёнка: Левашева Мария Прохорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.04.1911

Сын: Левашев Василий Константинов

Мать ребёнка: Левашева Мария Прохорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левашева Мария Прохорова

Смерть
Неизвестно
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