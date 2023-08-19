Левашев Константин Иванов
Место рождения
Дата рождения21.05.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1890
Отец: Левашев Иван Игнатов
Мать: Левашева Наталья Иванова
Рождение ребёнка
27.03.1910
Дочь: Мария Константинова
Мать ребёнка: Левашева Мария Прохорова
Рождение ребёнка
12.04.1911
Сын: Левашев Александр Константинов
Мать ребёнка: Левашева Мария Прохорова
Рождение ребёнка
12.04.1911
Сын: Левашев Василий Константинов
Мать ребёнка: Левашева Мария Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левашева Мария Прохорова
Смерть
Неизвестно