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Кривошеина Агафия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

30.01.1875 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1840 ст.

Дочь: Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1844 ст.

Сын: Кривошеин Кирил Ефимович

Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1847 ст.

Сын: Кривошеин Данил Ефимович

Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1849 ст.

Сын: Кривошеин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Афимья Ефимовна

Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Ефим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.01.1875 ст.
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