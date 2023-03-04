Кривошеина Агафия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти30.01.1875 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1840 ст.
Дочь: Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1844 ст.
Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1847 ст.
Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1849 ст.
Сын: Кривошеин Василий Ефимович
Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Афимья Ефимовна
Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.01.1875 ст.