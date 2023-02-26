Ермолай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Пётр Ермолаев
Мать ребёнка: ?
д.Вислово Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1845
Сын: Илья Ермолаев
Мать ребёнка: ?
д.Вислово Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1845
Мать ребёнка: ?
д.Вислово Калужской губ.
Смерть
Неизвестно