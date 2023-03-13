Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Антонъ
Мать: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Прасковья Савельева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Осипъ
Мать ребёнка: Прасковья Савельева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Прасковья Савельева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Прокофий
Мать ребёнка: Прасковья Савельева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Никита
Мать ребёнка: Прасковья Савельева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кузьма
Мать ребёнка: Прасковья Савельева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Прасковья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Савельева