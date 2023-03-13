Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонасий

Афонасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Отец

Мать

1705 г.р.

Жена

1753 г.р.

Дети

1772 г.р.
1775 г.р.
1780 г.р.
1781 г.р.
1784 г.р.
1792 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Антонъ

Мать: Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Прасковья Савельева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Осипъ

Мать ребёнка: Прасковья Савельева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Прасковья Савельева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Прокофий

Мать ребёнка: Прасковья Савельева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Никита

Мать ребёнка: Прасковья Савельева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кузьма

Мать ребёнка: Прасковья Савельева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Прасковья Савельева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Савельева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close