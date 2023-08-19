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Прокофьев Василий Васильевич

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Место рождения

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.02.1906

Дата смерти

04.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1906

Отец: Прокофьев Василий Алексеевич

Мать: Прокофьева Христинья Кузьминична

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.06.1924

Жена: Прокофьева Агафья (Галина)

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокофьева Агафья (Галина)

Рождение ребёнка
04.09.1927

Сын: Прокофьев Иван

Мать ребёнка: Прокофьева Агафья (Галина)

Рождение ребёнка
04.07.1929

Дочь: Худякова Ольга (Фаврония) Васильевна

Мать ребёнка: Прокофьева Агафья (Галина)

Рождение ребёнка
18.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокофьева Агафья (Галина)

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
04.12.1941
Смерть
04.12.1941
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