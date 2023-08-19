Прокофьев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1906
Дата смерти04.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1906
Бракосочетание
07.06.1924
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокофьева Агафья (Галина)
Рождение ребёнка
04.09.1927
Сын: Прокофьев Иван
Мать ребёнка: Прокофьева Агафья (Галина)
Рождение ребёнка
04.07.1929
Дочь: Худякова Ольга (Фаврония) Васильевна
Мать ребёнка: Прокофьева Агафья (Галина)
Рождение ребёнка
18.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокофьева Агафья (Галина)
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
04.12.1941
Смерть
04.12.1941