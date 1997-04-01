Устинова (Гуськова) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.07.1908
Дата смерти01.04.1997
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1908
Отец: Гуськов Николай Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1926
Дочь: Ильёва Надежда Никифоровна
Отец ребёнка: Устинов Никифор Фёдорович
Рождение ребёнка
12.08.1928
Отец ребёнка: Устинов Никифор Фёдорович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Жарнова Любовь Никифоровна
Отец ребёнка: Устинов Никифор Фёдорович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Устинов Александр Никифоров
Отец ребёнка: Устинов Никифор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1997