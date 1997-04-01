Устинова (Гуськова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова (Гуськова) Ольга Николаевна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.07.1908

Дата смерти

01.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1908

Отец: Гуськов Николай Иванов

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.02.1926

Дочь: Ильёва Надежда Никифоровна

Отец ребёнка: Устинов Никифор Фёдорович

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1928

Сын: Устинов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Устинов Никифор Фёдорович

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Жарнова Любовь Никифоровна

Отец ребёнка: Устинов Никифор Фёдорович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Устинов Александр Никифоров

Отец ребёнка: Устинов Никифор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Никифор Фёдорович

Смерть
01.04.1997
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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