Маслов Николай Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириченко Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Березуцкая Просковья Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Березуцкая Просковья Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно