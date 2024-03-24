Маслов Николай Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Николай Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириченко Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Березуцкая Просковья Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Березуцкая Просковья Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березуцкая Просковья Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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