Абдуллин Сафиулла
Место рождения
Дата рождения25.12.1849
Дата смерти1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1880 по 1889
Место жительства
По 1880
Место жительства
С 1889 по 1890
Место жительства
С 1899 по 1927
Смерть
1927