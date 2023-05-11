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Абдуллин Сафиулла

Место рождения

Малая Цильна, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.12.1849

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Цильна, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1880 по 1889
Малая Цильна, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1880
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1889 по 1890
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1899 по 1927
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1927
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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