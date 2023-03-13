Соплина Василиса Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соплина Василиса Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Соплинъ Семенъ

Отец ребёнка: Соплинъ Григорий

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Соплинъ Михей

Отец ребёнка: Соплинъ Григорий

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Жужелина Марина

Отец ребёнка: Соплинъ Григорий

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Соплинъ Абрамъ

Отец ребёнка: Соплинъ Григорий

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Соплинъ Елисей

Отец ребёнка: Соплинъ Григорий

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соплинъ Григорий

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