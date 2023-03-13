Соплина Василиса Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Соплинъ Семенъ
Отец ребёнка: Соплинъ Григорий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Соплинъ Михей
Отец ребёнка: Соплинъ Григорий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Жужелина Марина
Отец ребёнка: Соплинъ Григорий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Соплинъ Абрамъ
Отец ребёнка: Соплинъ Григорий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Соплинъ Елисей
Отец ребёнка: Соплинъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соплинъ Григорий