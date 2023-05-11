Афанасьев Семен Никонович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
17.08.1909
Сын: Афанасьев Андрей Семенович
Мать ребёнка: Афанасьева Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
17.12.1912
Сын: Афанасьев Василий Семенович
Мать ребёнка: Афанасьева Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
28.11.1914
Сын: Афанасьев Григорий Семенович
Мать ребёнка: Афанасьева Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
15.06.1919
Дочь: Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: Афанасьева Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
01.11.1921
Сын: Афанасьев Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Афанасьева Наталья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно