Афанасьев Семен Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Семен Никонович

Афанасьев Семен Никонович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Афанасьев Никон Федорович

Мать: Афанасьева Марина Стефановна

Рождение ребёнка
17.08.1909

Сын: Афанасьев Андрей Семенович

Мать ребёнка: Афанасьева Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
17.12.1912

Сын: Афанасьев Василий Семенович

Мать ребёнка: Афанасьева Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
28.11.1914

Сын: Афанасьев Григорий Семенович

Мать ребёнка: Афанасьева Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
15.06.1919

Дочь: Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: Афанасьева Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
01.11.1921

Сын: Афанасьев Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Афанасьева Наталья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Наталья Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close