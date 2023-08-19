Федоров Георгий Стефанов
Место рождения
Дата рождения30.03.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1895
Отец: Федоров Стефан Николаев
Мать: Федорова Анна Феодосиева
Рождение ребёнка
1918
Дочь: ?
Мать ребёнка: Федорова Мария Николаева
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
06.03.1930
Рождение ребёнка
1937
Смерть
Неизвестно