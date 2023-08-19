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Федоров Георгий Стефанов

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

30.03.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

До 1867 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
30.03.1895

Отец: Федоров Стефан Николаев

Мать: Федорова Анна Феодосиева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1918

Дочь: ?

Мать ребёнка: Федорова Мария Николаева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Мария Николаева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Мария Николаева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Мария Николаева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Мария Николаева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Мария Николаева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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