Настасья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Афанасий Архипович

Отец ребёнка: Архип Гаврилович

Кунтечи, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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