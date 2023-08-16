Настасья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Афанасий Архипович
Отец ребёнка: Архип Гаврилович
Кунтечи, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип Гаврилович
Смерть
Неизвестно