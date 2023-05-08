Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Иван Мартинович
Иван Мартинович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1852
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Мартин Иванович
Вычислено 1821 г.р.
Мать
Зиновья Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЯ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Мартин Иванович
Мать:
Зиновья Ивановна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия