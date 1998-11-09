Еремин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремин Иван Михайлович

Еремин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1915

Дата смерти

09.11.1998

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Около 1894 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1915

Отец: Еремин Михаил Тихонович

Мать: Еремина Варвара Павловна

Надгробный памятник
Военная служба
С 1939
Военная служба
С 29.06.1941
Место жительства
С 07.07.1946
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
До ?.07.1946
Рождение ребёнка
09.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.11.1998
Надгробный памятник
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close