Еремин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1915
Дата смерти09.11.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1915
Отец: Еремин Михаил Тихонович
Мать: Еремина Варвара Павловна
Надгробный памятник
Военная служба
С 1939
Военная служба
С 29.06.1941
Место жительства
С 07.07.1946
Место жительства
До ?.07.1946
Рождение ребёнка
09.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.11.1998
Надгробный памятник