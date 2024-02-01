Буняк Акулина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буняк Акулина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1866 ст.

Дочь: Буняк Анисья Семёновна

Отец ребёнка: Буняк Семён Максимович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.07.1869 ст.

Дочь: Буняк Мария Семёновна

Отец ребёнка: Буняк Семён Максимович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.11.1872 ст.

Дочь: Буняк Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Буняк Семён Максимович

Величковка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Величковка, Чернігівська область
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