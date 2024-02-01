Буняк Акулина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.1866 ст.
Дочь: Буняк Анисья Семёновна
Отец ребёнка: Буняк Семён Максимович
Рождение ребёнка
19.07.1869 ст.
Дочь: Буняк Мария Семёновна
Отец ребёнка: Буняк Семён Максимович
Рождение ребёнка
16.11.1872 ст.
Дочь: Буняк Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Буняк Семён Максимович
Смерть
Неизвестно