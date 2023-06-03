Кудринский Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудринский Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудринский Александр Никонорович

Мать: не указана