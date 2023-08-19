Акшонова (Бурдакова) Тамара Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акшонова (Бурдакова) Тамара Валентиновна

Место рождения

город Ардатов, Мордовская АССР

Дата рождения

12.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1960

Отец: Бурдаков Валентин Иванович

Мать: Бурдакова Лидия Николаевна

город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
07.01.1983

Дочь: Адушева Галина Михайловна

Отец ребёнка: Акшонов Михаил Тимофеевич

город Саранск, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
29.03.1985

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Акшонов Михаил Тимофеевич

город Саранск, Мордовская АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акшонов Михаил Тимофеевич

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