Акшонова (Бурдакова) Тамара Валентиновна
Место рождениягород Ардатов, Мордовская АССР
Дата рождения12.11.1960
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1960
город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
07.01.1983
Дочь: Адушева Галина Михайловна
Отец ребёнка: Акшонов Михаил Тимофеевич
город Саранск, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
29.03.1985
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Акшонов Михаил Тимофеевич
город Саранск, Мордовская АССР
Бракосочетание
Неизвестно