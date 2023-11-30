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Карпова Татьяна Павлова

Место рождения

Оглоблино, Ступино, Московская область

Дата рождения

04.01.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1843 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1885 ст.

Отец: Карпов Павел Петров

Мать: Карпова Анна Васильевна

Оглоблино, Ступино, Московская область
ЦГАМ ф. 203 оп. 780 д. 1096 лл. 84об-85
Крещение
05.01.1885 ст.
Оглоблино, Ступино, Московская область
Московской губернии Коломенского уезда Троицкая села Оглоблино церковь. Восприемники: села Савельева священник Николай Беляев и села Оглоблино девица Прасковия …Крещение совершал священник Василий Ник... Показать все
Смерть
Неизвестно
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