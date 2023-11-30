Карпова Татьяна Павлова
Место рождения
Дата рождения04.01.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1885 ст.
Отец: Карпов Павел Петров
Мать: Карпова Анна Васильевна
ЦГАМ ф. 203 оп. 780 д. 1096 лл. 84об-85
Крещение
05.01.1885 ст.
Московской губернии Коломенского уезда Троицкая села Оглоблино церковь. Восприемники: села Савельева священник Николай Беляев и села Оглоблино девица Прасковия …Крещение совершал священник Василий Ник... Показать все
Смерть
Неизвестно