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Сычевъ Петръ

Место рождения

Александровка

Дата рождения

09.06.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1873

Отец: Сычевъ Ѳеодоръ

Мать: Сычева Ирина

Александровка
Бракосочетание
19.01.1894

Жена: Сычева Ксенія

Рождение ребёнка
02.01.1895

Сын: Сычевъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Сычева Ксенія

деревня Ивановка, Ново-Покровской волости
Рождение ребёнка
01.01.1903

Сын: Сычевъ Миронъ

Мать ребёнка: Сычева Ксенія

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1906

Сын: Сычевъ Иванъ

Мать ребёнка: Сычева Ксенія

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1909

Сын: Сычёвъ Иван

Мать ребёнка: Сычева Ксенія

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1914

Сын: Сычевъ Артемій

Мать ребёнка: Сычева Ксенія

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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