Сычевъ Петръ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения09.06.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1873
Отец: Сычевъ Ѳеодоръ
Мать: Сычева Ирина
Александровка
Бракосочетание
19.01.1894
Жена: Сычева Ксенія
Рождение ребёнка
02.01.1895
Сын: Сычевъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Сычева Ксенія
деревня Ивановка, Ново-Покровской волости
Рождение ребёнка
01.01.1903
Сын: Сычевъ Миронъ
Мать ребёнка: Сычева Ксенія
Рождение ребёнка
10.10.1906
Сын: Сычевъ Иванъ
Мать ребёнка: Сычева Ксенія
Рождение ребёнка
1909
Сын: Сычёвъ Иван
Мать ребёнка: Сычева Ксенія
Рождение ребёнка
18.10.1914
Сын: Сычевъ Артемій
Мать ребёнка: Сычева Ксенія