Талана (Нестеренко) Елизавета Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1886 ст.
Дочь: Васса Исааковна
Отец ребёнка: Талан Исаак Федотович
Рождение ребёнка
24.05.1889
Отец ребёнка: Талан Исаак Федотович
Рождение ребёнка
24.05.1889 ст.
Отец ребёнка: Талан Исаак Федотович
Рождение ребёнка
16.10.1892 ст.
Дочь: Параскева Исааковна
Отец ребёнка: Талан Исаак Федотович
Рождение ребёнка
10.07.1895 ст.
Дочь: Ефросиния Исааковна
Отец ребёнка: Талан Исаак Федотович
Рождение ребёнка
16.04.1897 ст.
Дочь: Ирина Исааковна
Отец ребёнка: Талан Исаак Федотович
Рождение ребёнка
09.09.1899 ст.
Сын: Талан Петр Исаакович
Отец ребёнка: Талан Исаак Федотович
Смерть
Неизвестно