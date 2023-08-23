Талана (Нестеренко) Елизавета Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талана (Нестеренко) Елизавета Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1886 ст.

Дочь: Васса Исааковна

Отец ребёнка: Талан Исаак Федотович

Рождение ребёнка
24.05.1889

Сын: Талан Михаил Исаакович

Отец ребёнка: Талан Исаак Федотович

Рождение ребёнка
24.05.1889 ст.

Сын: Талан Стефан Исаакович

Отец ребёнка: Талан Исаак Федотович

Рождение ребёнка
16.10.1892 ст.

Дочь: Параскева Исааковна

Отец ребёнка: Талан Исаак Федотович

Рождение ребёнка
10.07.1895 ст.

Дочь: Ефросиния Исааковна

Отец ребёнка: Талан Исаак Федотович

Рождение ребёнка
16.04.1897 ст.

Дочь: Ирина Исааковна

Отец ребёнка: Талан Исаак Федотович

Рождение ребёнка
09.09.1899 ст.

Сын: Талан Петр Исаакович

Отец ребёнка: Талан Исаак Федотович

Смерть
Неизвестно
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